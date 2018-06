Westerstede Zusammenstoß in Westerstede mit tödlichen Folgen: Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr kollidierte ein Geländewagen auf der Kreuzung Langebrügger Straße und Ammerlandallee mit einem Lastwagen.

Der 81-jährige Pkw–Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in der Nacht zu Sonntag im Westersteder Klinikzentrum starb. Seine 79-jährige Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde nach Oldenburg ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei von Sonntag wurde sie schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Frau hatte von der Westersteder Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät aus dem Autowrack befreit werden müssen.

Die Ammerlandallee und der Kreuzungsbereich waren für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Zeugen gesucht

Laut eines Polizeisprechers war das Westersteder Ehepaar von Langebrügge aus auf der Langebrügger Straße Richtung Möbel Steinhoff unterwegs. An der zum Unfallzeitpunkt nur noch blinkenden Kreuzungsampel habe der 81-Jährige angehalten. Beim Wiederanfahren sei es dann zum Zusammenstoß mit einem Milchtanker gekommen, der die Ammerlandallee befuhr. Der 46-jährige Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt.

Ob der 81-Jährige den Lastwagen übersehen oder ob er die Entfernung falsch eingeschätzt habe, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, so der Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 044 88/83 31 15 beim Westersteder Kommissariat zu melden.

Drei Frauen verletzt

Einige Stunden vor dem dramatischen Unglück auf der Ammerlandallee war es bereits auf der Autobahn 28 bei Westerstede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden eine Mutter und ihre zwei Töchter am späten Samstagnachmittag verletzt. Die 57-Jährige aus Leer verlor laut Mitteilung der Polizei gegen 16.30 Uhr auf der A 28 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen prallte zunächst in die Außenschutzplanke. Von dort schleuderte das Auto über die Fahrbahn in die Mittelschutzplanke. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrfehler die Ursache des Unfalls war.

Die 57-Jährige und ihre beiden Töchter im Alter von 17 und 19 Jahren wurden ins Westersteder Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden am Fahrzeug und an den Planken beläuft sich laut Polizei auf rund 10 000 Euro. Während der Reinigung der Fahrbahn wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt; für kurze Zeit kam es zu einem Rückstau.