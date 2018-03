Westerstede In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Wilhelm-Geiler-Straße in Westerstede eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter Zugang, in dem sie durch eine nicht verschlossene rückwärtige Eingangstür eines Hotelbetriebs in das Gebäude gelangten und dann eine Stahltür zur Küche gewaltsam aufhebelten. Sie rissen einen Möbeltresor aus der Verankerung, in dem sich die Tageseinnahmen des Vortages befanden, und entwendeten zudem die Wechselgeldkasse.

Der Tresor wurde gegen Montagmittag in einem Gebüsch bei der Genossenschaft in Neuenburg von einem Bauhof-Mitarbeiter gefunden. Das Geld war verschwunden. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei, Telefon 0 44 88/83 31 15.