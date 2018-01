Schreck am frühen Abend: Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.40 Uhr versucht, den 75 Jahre alten Inhaber eines Westersteder Schreibwarengeschäftes an der Langen Straße zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der etwa 25 bis 30 Jahre alte, 1,85 Meter große und dunkel gekleidete, schlanke Täter zunächst nur zwei Schachteln Zigaretten kaufen.

Als er diese bezahlen sollte, verlangte er noch „50 Euro aus der Kasse“ und holte einen etwa 20 cm langen Gegenstand aus seiner Bekleidung. Der Inhaber ließ sich davon aber nicht beirren und erklärte dem Täter, er solle „keinen Scheiß machen und verschwinden“. Daraufhin verließ der Mann den Laden – ohne Beute. Auch die Zigaretten ließ er auf dem Tresen liegen.

Der Täter hatte einen auffälligen schwarzen, eher geraden Regenschirm bei sich, der nur an den Rändern abfallend war. Er sprach akzentfreies Deutsch. Der versuchte Überfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als es bereits dunkel war und regnete. Zeugen sollten sich unter Telefon 0 44 88/ 83 31 15 melden.