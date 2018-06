Westerstede Der Drogenanbau auf dem Dachboden eines Sechs-Parteien-Hauses in Westerstede ist nicht vergleichbar mit einem fiktiven Drogenanbau in der gesamten Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Das musste am Montag ein 25 Jahre alter Mann aus Westerstede erkennen. Der Angeklagte hatte auf dem Dachboden in Westerstede eine Indoor-Drogenplantage betrieben und ein halbes Kilogramm Cannabis geerntet. Dafür war er erstinstanzlich vom Amtsgericht in Westerstede zu eineinhalb Jahn Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das empfand der nicht vorbestrafte Angeklagte aber als zu hart. Deswegen hatte er gegen das Amtsgerichts-Urteil auch Berufung eingelegt. In Oldenburg wollte er eine deutliche Reduzierung der Strafe erreichen – allerdings ohne Erfolg.

Die Berufungskammer verwarf die Berufung des Angeklagten und bestätigte damit das erste Urteil. Der Anwalt des Angeklagten war der festen Überzeugung gewesen, dass es sich im vorliegenden Fall um einen minder schweren Fall des Drogenbesitzes handeln würde.

Das sollte den Strafrahmen weit nach unten ziehen. Das Amtsgericht in Westerstede habe aber den Regel-Strafrahmen (ein bis fünfzehn Jahre Haft) zur Aburteilung des Angeklagten herangezogen. Dabei sei die aufgefundene Menge Cannabis doch relativ gering im Vergleich zu einem fiktiven Drogenanbau in der gesamten Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Auch gebe es Container, wo tonnenweise Drogen lagern würden, meinte der Anwalt.

Das Gericht aber wollte von den hinkenden Vergleichen und einem minder schweren Fall nichts wissen. Man müsse den Fall mit Fällen vergleichen, was eben so vorkomme, sagte die Vorsitzende Richterin. Da besitze einer nur einige Gramm Cannabis, ein anderer pflanze in Töpfen Cannabis auf dem Balkon an. Das könne als ein minder schwerer Fall durchgehen, aber nicht die Aufzucht und die Ernte von einem halben Kilogramm Cannabis, so die Richterin. Der Verteidiger will nun Revision einlegen.