Westerstede Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde ein 18-jähriger Fahranfänger aus Westerstede am Samstagmittag bei einem Unfall auf der Neuengländer Straße in Halsbek. Der Mann war mit seinem Auto in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen schleuderte und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls flogen Trümmerteile bis zu 30 Meter weit und beschädigten u.a. die Fensterscheiben eines Wohnhauses.

Der junge Mann musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden und wurde in die Ammerlandklinik in Westerstede eingeliefert. Den Sachschaden an dem total zerstörten Wagen schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.