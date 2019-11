Westerstede Seit Sonntag, 27. Oktober, wird die 13-jährige Diana Matorin vermisst. Sie ist im Hauptbahnhof Hannover aus der Obhut ihrer Mutter entwichen, teilt die Polizei mit. Zuvor hatte die Mutter Diana aus Berlin abgeholt, wo sie in der Nacht zum 27. Oktober aufgegriffen worden war.

Diana wird in einer Jugendhilfeeinrichtung in Westerstede betreut. Nach letzten Informationen vom Dienstag ist sie am 31. Oktober um 18.57 Uhr im Zug von Isernhagen nach Großburgwedel von einem Zugbegleiter beim „Schwarzfahren“ ertappt worden.

Die 13-jährige Diana Matorin wird vermisst. (Bild: Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland)

Bei der Vermissten liegt laut Polizei ein hohes Eigengefährdungspotenzial vor. Diana sucht nach Angaben ihres Betreuers die Nähe zum Rotlichtmilieu und zur Drogenszene. Hinweise, die auf den Aufenthalt der Vermissten schließen lassen, bitte an die Polizei Westerstede unter Tel. (04488) 8330 oder jede andere Polizeidienststelle.