Serie von Diebstählen aufgeklärt

Westerstede Der Polizei ist es gelungen, eine Serie von Diebstählen in der Stadt Westerstede aufzuklären. Wie die Pressestelle der Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, war es Anfang September – insbesondere am Freitag, 4. September – zu einer Häufung von Diebstählen hochwertiger Mountainbikes am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Westerstede gekommen.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, die sie zu einem 28-jährigen Mann aus Linswege führten. Bei ihm Zuhause konnten dann auch vier hochwertige Mountainbikes vom Hersteller „Bulls“ entdeckt und sichergestellt werden.

„Die Räder werden den Geschädigten wieder ausgehändigt“, teilte Rolf Cramer von der Polizei Westerstede in der Mitteilung weiter mit. Die gestohlenen Fahrräder hatten einen Gesamtwert von rund 2500 Euro. Die Ermittlungen der Polizeibeamten dauern weiter an.