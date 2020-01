Westerstede Jörg Reker schaut mit wachen Augen aus dem Fenster seines Wohnzimmers. Zu sehen ist dann die hübsche Straße, in der er wohnt. Einfamilienhäuser und gepflegte Vorgärten prägen das Bild. Die Tannenloge ist aber vor allem eins: ein verkehrsberuhigter Bereich. Mit diesem Verkehrsschild gehen einige Regelungen einher, unter anderem die Begrenzung auf rund vier bis sieben Stundenkilometer.

Gefahr beim Überholen

„Seit elf Jahren leben wir hier. Der Verkehr wird immer mehr. Und schneller fahren die Leute auch“, sagt Reker. Den 75-Jährigen stört das schon länger. Weil er an Multipler Sklerose erkrankt ist, sitzt er im Rollstuhl; um sich selbstständig fortzubewegen, spannt er ein elektronisches Fahrrad an. „Ich darf mit dem Vehikel auf der Straße fahren, weil das Ganze sehr breit ist“, begründet Reker. Überholt habe man ihn schon häufig – obwohl sein Gespann gar nicht so langsam sei – und außerdem angemeckert. „Mich stören vor allem die wirklichen Raser. Die brettern hier zum Teil mit 50 km/h durch. Wenn da mal ein Kind auf die Straße läuft, hat es keine Chance mehr“, befürchtet Rekers Ehefrau Iris (73). Doch auch um ihren Mann macht sie sich Sorgen: „Er kann ja nicht so schnell reagieren. Der Bremsweg ist schon allein bei 30 km/h viel länger, als bei Schrittgeschwindigkeit.“

Kreis Ammerland zuständig

Verhalten im verkehrsberuhigten Bereich: Wie geht’s richtig? „Spielstraße“ nennen die meisten den verkehrsberuhigten Bereich. Die Regeln sind klar: Fußgänger dürfen die Straße in der ganzen Breite nutzen, Kinder dürfen sich überall aufhalten. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten – etwa vier bis sieben Stundenkilometer. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern. Wenn nötig, müssen sie warten. Fußgänger wiederum dürfen den Fahrverkehr auch nicht unnötig behindern. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig. Das Überholen ist verboten. Bei der Ausfahrt aus einer Spielstraße muss man die Vorfahrt beachten. Es gilt die Regel Rechts vor Links.

Da Westerstede kreisangehörige Gemeinde ist, befindet sich die Zuständigkeit der Überwachung des Verkehrs beim Straßenverkehrsamt des Landkreises Ammerland. Dessen Leiterin, Ingrid Meiners, weiß, dass bezüglich der Tannenloge Beschwerden eingegangen sind. „In solchen Fällen wird ein Verkehrszählgerät beauftragt, um genau herauszufinden, wie viele Fahrzeuge sich da bewegen und wie schnell sie fahren.“ Es gebe aber eine Vielzahl solcher Anträge, mit den Messungen sei man hinterher. „Die Tannenloge ist jetzt in diese Liste aufgenommen worden.“

Keine Durchgangsstraßen

Auch mögliche Unfallzahlen in dem Bereich seien bei der Polizei angefordert worden, legt Meiners dar. Sie ergänzt: „Die Tannenloge ist sehr lang – insgesamt 900 Meter. Außerdem ist der Ausbauzustand sehr gut.“ Damit meint sie die Breite der Straße, außerdem das Fehlen von Bremsschwellen, die die Autofahrer zum Langsamfahren zwingen. „Damit hat die Tannenloge die Anmutung, dass man sich hier in einer 30er-Zone befindet. Es ist für einen Verkehrsteilnehmer herausfordernd, so lange so langsam zu fahren.“ Sie macht aber auch klar: „Solche verkehrsberuhigten Bereiche sind keine Durchgangsstraßen, in der Regel gibt es hier nur Anwohnerverkehr.“

Vorsicht! Langsam!

Was passiert dann nach der Messung? „Sollte sich herausstellen, dass in der Tannenloge wirklich erhöhte Gefahr besteht, würde man vielleicht einen Anhänger aufstellen mit einer digitalen Anzeige“, so Meiners. Darauf könnten Autofahrer genau sehen, wie schnell sie gerade fahren. „Das erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit“, ist sie überzeugt. Das Ehepaar Reker würde das freuen. Denn die beiden möchten sich nicht einfach beschweren, sie hoffen darauf, dass ihre Straße bald ein bisschen sicherer ist.