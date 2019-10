Westerstede Zu einem Einbruch ist es in der Nacht zu Samstag in der Esso-Tankstelle in der Ammerlandallee in Westerstede gekommen, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Gullydeckel um 2.24 Uhr die Scheibe des Verkaufsraumes ein und stahl eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten.

Der maskierte Täter trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, helle Schuhe, einen weißen Schal vor Mund und Nase, weiße Handschuhe und führte eine rot-blaue Sporttasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter Tel. (04488) 8330 zu melden.