Westerstede Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Neuenburger Straße (L 815) in Westerstede sind am Donnerstagabend gegen 18 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Ein Audi fing nach dem Zusammenstoß am Fahrbahnrand an zu brennen. Die beiden Insassen hatten das Fahrzeug bereits verlassen. In Höhe der Einmündung Brökenweg übersah der 19-jährige Fahrer des Audi beim Abbiegen in den Brökenweg den entgegenkommenden bevorrechtigten Fahrzeugführer.

Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Wagen des Unfallverursachers fing durch den Zusammenstoß Feuer und brannte an der Unfallstelle vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Westerstede, sowie der Rettungsdienst Ammerland waren vor Ort. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden alle Beteiligten in eine Klinik gebracht.