Westerstede Nach einem Unfall auf der A28 bei Westerstede war die Fahrbahn in Richtung Leer vorübergehend gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Auto am Samstag gegen 16.30 Uhr in die Mittelschutzplanke geprallt. Der Verkehr wurde zunächst auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 18 Uhr waren die Bergungsarbeiten beendet, die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.

Einzelheiten zum Unfallhergang und zu möglichen Verletzten waren zunächst nicht bekannt.