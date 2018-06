Westerstede Schwerer Unfall auf der Liebfrauenstraße am Ortsausgang von Hollwege: Ein aus Richtung Moorburg kommender VW-Tiguan-Fahrer geriet am Montag gegen 16.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, berichtete ein Polizeibeamter. Dabei stieß der 33-jährige Westersteder frontal mit einem aus Richtung Westerstede kommenden Audi zusammen, in dem eine 41-jährige Mutter mit ihren zwei Kindern, sieben und neun Jahre alt, saß. Der Tiguan landete auf dem Dach.

Alle vier Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Neben der Polizei Westerstede sowie dem Rettungsdienst Ammerland waren die Feuerwehr Westerstede mit 22 Einsatzkräften sowie die Wehr aus Hollwege mit 23 Männern und Frauen vor Ort. Die Liebfrauenstraße musste während der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.