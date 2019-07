Westerstede Eine 77-jährige Augustfehnerin hat am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr in Westerstede beim Abbiegen mit ihrem Pkw einen Ampelmast gerammt. Während sie von der Ammerlandallee in die Straße Am Hamjebusch abbiegen wollte, übersah sie eine Verkehrsinsel und fuhr gegen die Ampel, teilte die Polizei mit.

Die Frau wurde beim Zusammenstoß nicht verletzt. Dennoch wurde sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei waren keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt. Am Pkw ist ein Sachschaden von etwa 2500 bis 3000 Euro entstanden.

Nach dem Zusammenstoß fiel die komplette Ampelanlage an der Kreuzung Ammerlandallee/Am Hamjebusch aus. Nach ersten Erkenntnissen muss der beschädigte Ampelmast vollständig erneuert werden.