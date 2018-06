Westerstede Ein vermutlich alkoholisierter Fahrer ist am Freitagabend in der Oldenburger Straße in Westerstede schwer verunglückt. Gegen 21.20 Uhr kam der 23-Jährige aus Bad Zwischenahn nach Angaben der Polizei mit seinem BMW hinter der Einmündung zur Omorikastraße in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten, einen großen Stein und zwei Verkehrsschilder, bevor sich der Wagen überschlug und, auf dem Dach liegend, rechts neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in die Ammerland-Klinik, am BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 6500 Euro liegen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stand der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.