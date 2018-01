Westerstede Mit einer couragierten Reaktion hat der Inhaber eines Schreibwarengeschäfts einen Überfall verhindern können. Der bislang unbekannter Täter betrat am Montag gegen 17.40 das Schreibwarengeschäft in der Langen Straße in Westerstede. Der ca. 25 - 30 Jahre alte und dunkel gekleidete, ca. 185 cm große und schlanke Täter wollte zunächst zwei Schachteln Zigaretten kaufen. Nachdem der 75-jährige Inhaber dafür den fälligen Betrag forderte, verlangte der Täter noch „50 Euro aus der Kasse“. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Zur Unterstützung seiner Drohung holte der Täter noch einen ca. 20 cm langen Gegenstand hervor. Als der Inhaber dem Täter klarmachte, dass er „keinen Scheiß machen und verschwinden solle“, verließ dieser das Geschäft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.