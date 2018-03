Westerstede Am Sonntagabend ist es zwischen 18 und 23.30 Uhr zu einer Vielzahl von Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter im Bereich der Stadt Westerstede gekommen. Wie die Polizei-Pressestelle Oldenburg-Stadt/Ammerland am Montag mitteilte, wurden vor allem Senioren angerufen.

Die falschen Beamten informierten die Westersteder darüber, dass angeblich Einbrecher unterwegs seien und die Senioren ihre Fenster und Türen sichern sollten. Dabei sei häufig die von den Tätern fingierte Rufnummer 0 44 88/1 10 auf den Telefon-Displays zu lesen gewesen. Gleichzeitig versuchten die Täter, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und erkundigten sich nach Wertgegenständen und nach im Haus aufbewahrtem Bargeld.

„Die Täter, die von Call-Centern im Ausland agierten, versuchten die Ängste der Angerufenen auszunutzen, um so an Bargeld oder auch Wertgegenstände zu kommen“, so die Polizei-Pressestelle weiter. „Es handelt sich um eine bundesweit bekannte Betrugsmasche. Allein am gestrigen Abend haben sich 16 Bürger bei der Westerstedeer Polizei gemeldet, die von den Tätern angerufen worden waren. Erfreulicherweise erkannten sie die Betrugsabsichten schnell und ließen sich nicht in weitere Gespräche verwickeln.“