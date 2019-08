Westerstede In den letzten Tagen ist es im Bereich Westerstede wieder vermehrt zu Anrufen angeblicher Polizeibeamten gekommen. Diese vermeintlichen Polizisten gaukeln überwiegend älteren Personen Einbruchs- bzw. Überfallszenarien in der Nachbarschaft vor und versuchen, die Vermögensverhältnisse der Angerufenen durch geschickte Gesprächsführung zu erfahren. „Die Polizei wird niemals telefonisch Vermögensverhältnisse hinterfragen“, stellte jetzt die Polizei in einer Pressemitteilung klar. Bei derartigen Anrufen sollten die Anrufnummern notiert, aufgelegt und die Polizei in Westerstede unter 0 44 88/83 30 kontaktiert werden.