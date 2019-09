Westerstede In Moorburg ist am Samstagnachmittag eine englische Fliegergranate aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Das teilt die Polizei am Abend mit.

Die Granate war am Vormittag gefunden worden. Die informierte Polizei aus Westerstede zog Beamte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMD) hinzu. Diese beschlossen, die Granate vor Ort zu sprengen, da ein Transport nicht möglich gewesen sei.

Die Bewohner von vier landwirtschaftlichen Anwesen in der Nähe des Fundortes wurden aufgefordert, ihre Häuser kurzzeitig zu verlassen. Um 16.30 Uhr erfolgte dann mit weit hörbarem Knall die kontrollierte Sprengung der Granate, woraufhin die Sicherheitsmaßnahmen wieder aufgehoben werden können.

Aus diesem Anlass wird seitens der Polizei ausdrücklich auf die Gefahren beim Auffinden von Weltkriegsmunition hingewiesen. Nach Aussage des KMD wirke die alte Munition äußerlich oftmals wie ein harmloser verrosteter Metallklumpen. Das Innenleben der Munition bestehe aber zum Teil aus Chemikalien, die mit der Zeit sehr instabile Eigenschaften entwickelten und die Munition dadurch unberechenbar und extrem gefährlich machten. Beim Auffinden solcher Weltkriegsmunition sei also erhebliche Vorsicht geboten. Die Munition sollte auf keinen Fall transportiert und unverzüglich die Polizei verständigt werden.