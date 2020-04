Wer Kann Hinweise Geben?: Polizei Westerstede sucht Randalierer

Westerstede Die Polizei bittet um Hinweise zu Randalierern, die in der Nacht zu Samstag ihr Unwesen in Westerstede getrieben haben. Eine Funkstreife war auf ein offenes Feuer im Außenbereich eines Bistros an der „Kirchenstraße“ aufmerksam geworden. Ein Schirm stand in Flammen, die Feuerwehr löschte den Brand.

Da weder eine Selbstentzündung noch ein technischer Defekt in Frage kommt, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Dieser Verdacht erhärtet sich, als eine weitere Streife in unmittelbarer Nähe eine Sachbeschädigung beim Kirchenbüro feststellte. Hier waren im Eingangsbereich zwei Blumenkübel umgekippt und ein Gitterrost aus der Halterung genommen worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen im Eingangsbereich des Kirchenbüros gesehen haben, Die Täter dürften sich dort längere Zeit aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04488/833-115 entgegen.