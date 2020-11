Werkzeuge und Koffer entwendet

Westerstede In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelgeschäftes an der Langen Straße in Westerstede eingeschlagen. Durch das entstandene Loch mit einem Durchmesser von etwa 80 Zentimetern entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge und einen Werkzeugkoffer aus der Auslage. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Das betroffene Geschäft befindet sich in der Fußgängerzone. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter Telefon 0 44 88/ 83 31 15 zu melden.

