Westerstede Eine Streife der Kontrolleinheit 24 aus Oldenburg hat am Dienstagnachmittag auf der A 28 den größten Marihuana-Fund seit Jahren sichergestellt. Insgesamt zehn Kilogramm des Betäubungsmittels befanden sich im PKW eines 52-jährigen Niederländers.

„Meine Kollegen befanden sich auf Kontrollstreife zwischen der Autobahnausfahrt Apen/Remels und Westerstede in Fahrtrichtung Oldenburg, als sie von einem weißen PKW überholt wurden. Mit der Entscheidung, das Fahrzeug für eine Kontrolle auszuwählen, lagen sie goldrichtig“, so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Zwei große Reisetaschen voll

Die Anhaltesignale des Zoll-Streifenwagens wiesen den Fahrer des PKW an, bis zu einem nahegelegenen Rastplatz zu folgen. Vor Ort befragten ihn die Zöllner mehrsprachig nach mitgeführten Waren, insbesondere Betäubungsmitteln. Der 52-jährige Niederländer verneinte zwar, seine Kofferraumladung offenbarte jedoch Gegenteiliges: „Eine detaillierte Absuche des Fahrzeug war nicht erforderlich. Schon beim Blick in den Kofferraum des PKW fanden unsere Zoll-Kontrolleure zwei große Reisetaschen, die mehrere Plastikbeutel mit knapp zehn Kilogramm Marihuana enthielten“, erklärt Mauritz weiter.

Bereits im Mai vergangenen Jahres gelang Zöllnern der Kontrolleinheit 24 ein ähnlich gelagerter Großaufgriff von fünf Kilogramm Marihuana. Die jetzt sichergestellten zehn Kilogramm sind damit der umfangreichste Aufgriff seit Jahren. Der Schwarzmarktwert des Rauschgifts beläuft sich auf 100.000 Euro. Der PKW-Fahrer und mutmaßliche Drogenschmuggler wurde vorläufig festgenommen; die Betäubungsmittel umgehend sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erging Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.Die weiteren Ermittlungen werden beim Zollfahndungsamt Hannover am Dienstsitz Bremen geführt.





Viele Funde rund um den Jahreswechsel

In der Zeit um den Jahreswechsel wurden Zollstreifen aus Emden, Papenburg und Norden in 29 Fällen durch Kontrollen im niederländischen Grenzgebiet fündig. Häufig handelte es sich um kleinere Mengen an illegalen Cannabisprodukten (ca. 100 Gramm). Aber auch Amphetamin (ca. 200 Gramm), Ecstasy (32 Gramm) und sogar drei verbotene Waffen konnten die Zöllner in der Zeit vom 30. Dezember 2018 bis heute finden und sicherstellen.