Westholtsfelde Mit dem Einsatzstichwort „BMA klein“ (Brandmelde-Anlage) waren die ersten Kräfte aus Neuenkruge/Borbeck am Sonntagnachmittag gegen 17.05 Uhr zum Edeka-Lager in Westerholtsfelde alarmiert worden.

Bei der ersten Erkundung stellten die Retter, die unter Atemschutz in das erste Obergeschoss vorrückten, dann auch gleich eine starke Rauchentwicklung in einem Technikbereich fest. Da sich dieser Bereich an einer Ammoniakanlage befand, wurden weitere Leute der Feuerwehr Metjendorf und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Wiefelstede hinzugezogen. Die vor Ort anwesenden Feuerwehrmänner und -frauen sicherten schnell den Gefahrenbereich. Ein Sicherheitsbereich und eine Notdekontamination wurden eingerichtet. Mehrere Trupps drangen unter Atemschutz in das Gebäude vor.

Es wurde kein Gefahrstoffaustritt festgestellt. Gebrannt hatte ein Schaltschrank. Nach der Brandbekämpfung wurde die komplette Etage mit mehreren Lüftern vom Rauch befreit. Der Einsatzort konnte nach zwei Stunden Einsatz bei annähernd 30 Grad Außentemperatur an die Technikabteilung des Handelszentrum übergeben werden. Der anwesende Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Verletzte gab es nicht.

„Bei diesen Temperaturen unter Atemschutz zu arbeiten, ist absolute Höchstleistung“, so Wiefelstedes Feuerwehrsprecher Heiko Pold.