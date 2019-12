Wiefelstede Einstimmig sei im Verwaltungsausschuss beschlossen worden, einen Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Wiefelstede erstellen zu lassen, sagt Tobias Habben, Stellvertreter im Amt von Bürgermeister Jörg Pieper. Erstmals überhaupt begutachte ein Ingenieursbüro von außen den Zustand der Wiefelsteder Retter, so Gemeindebrandmeister Heiko Bruns. „Wir haben bisher immer unseren eigenen Plan in Sachen Fahrzeuge und Gebäude abgearbeitet.“

Einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen, erlaubt das Niedersächsische Brandschutzgesetz. Verpflichtend ist der nicht, insoweit ist es anschließend auch die Umsetzung nicht. Allerdings: Bekommt beispielsweise eine Ortswehr ein neues Fahrzeug, so muss in Folge das Gerätehaus an die aktuellen Vorschriften (Arbeitsschutz etc.) angepasst werden. Es verliert den so genannten Bestandsschutz. Die Vorgaben kommen beispielsweise in Sachen Arbeitsschutz von der Feuerwehr-Unfallkasse.

Bereisung der Ortsbrandmeister

„Mit einem Feuerwehrbedarfsplan wissen wir, wo wir stehen“, sagt Habben. Mitte Dezember soll der Aufschlag mit einer Bereisung mit den Ortsbrandmeistern zu den sechs Feuerwehr-Standorten in der Gemeinde gemacht werden.

Brandschutzbedarfsplan Ein Brandschutzbedarfsplan enthält unter anderem die Beschreibung des Ist-Zustandes der Feuerwehr-Einheiten einer Kommune. Dazu die gewünschten Schutzziele für die Bevölkerung einer Gemeinde. Eine Berechnung des Zielerreichungsgrades aus den Ist-Daten sowie aus den Soll/Ist-Abweichungen leitet den Handlungsbedarf ab. Damit werden die Fähigkeiten der Feuerwehr auf das vereinbarte Schutzziel optimiert.

Einen Problemfall stellt das Gerätehaus in Metjendorf dar. Dort ist der Abstand zwischen den Fahrzeugen und den Spinden, in denen die Ausrüstung der Wehrleute lagert und vor denen sie sich umziehen, zu eng. Unfallgefahr, falls jemand das Feuerwehrauto startet und den Rückwärtsgang einlegt.

Ähnliches gelte auch für das Gerätehaus in Mollberg. Die dortige Ortswehr soll 2023 ein neues Fahrzeug bekommen, berichtet Tobias Habben. Dann fiele der Bestandsschutz für das Gerätehaus weg. „Das wird eng mit dem Platz“, weiß auch der Gemeindebrandmeister. Man müsse sehen, was man da machen könne. Vielleicht ginge nach hinten raus was.

220 Feuerwehrleute

Eine neue Regelung in Sachen Arbeitsschutz sei, dass die Einsatzkleidung der Wehrleute nicht mehr in der Fahrzeughalle hängen dürfe. Sie müsse wärmer als die Außentemperatur gelagert werden. Auch müsse es Schwarz-Weiß-Bereiche geben. Ähnlich wie in einem Bergwerk. In einem Raum ziehen sich die Wehrleute ihre Zivilkleidung aus, in einem anderen die Einsatzkleidung an – und umgekehrt.

In den kommenden Jahrzehnten gebe es noch einiges zu tun für die rund 220 Feuerwehrmänner und -frauen in der Gemeinde Wiefelstede, sagt Gemeindebrandmeister Heiko Bruns voraus.