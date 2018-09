Einbrüche in Büros

Wiefelstede In zwei Büros ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Unbekannte Täter drangen unerlaubterweise in die Gebäude in Wiefelstede ein, indem sie die Fenster mit einem Hebelwerkzeug aufhebelten.

Im Wallweg verschafften sie sich Zutritt zu den Büros einer Gärtnerei und durchsuchten vorgefundene Behältnisse nach Bargeld. Sie entwendeten eine geringe Menge.

In der Hollener Straße gelangten die Täter in das Büro einer Weinhandlung und suchten auch hier nach Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei zurzeit noch nicht bekannt.