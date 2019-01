Wiefelstede Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr auf der Borbecker Landstraße in Wiefelstede (Kreis Ammerland) sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Borbecker Landstraße ist in Höhe Bremerstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Nach ersten Angaben der Polizei schwebten nach dem Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge mit insgesamt acht Insassen drei Menschen in Lebensgefahr, drei Menschen seien leicht verletzt. Zwei der Unfallopfer seien im Fahrzeug eingeklemmt gewesen.

Näheres erfahren Sie in Kürze auf NWZonline.