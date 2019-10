Wiefelstede Trockene und heiße Sommer werden im Zuge des Klimawandels in unseren Breiten zunehmen. Mit ihnen steigt auch die Gefahr von Waldbränden. Dieser Herausforderung müssen sich die Feuerwehren im Landkreis Ammerland stellen. Deshalb haben die Gemeindewehren Wiefelstede und die Kreisfeuerwehrbereitschaft ihre Übungen zusammengelegt und trainieren am kommenden Sonntag, 13. Oktober, auf Wiefelsteder Gemeindegebiet die Bekämpfung eines Waldbrandes im großen Stil.

Verantwortlich für die Übung zeichnen Friedrich Delmenhorst und Gemeindebrandmeister Heiko Bruns. Delmenhorst ist stellvertretender Chef der Kreisfeuerwehrbereitschaft Ammerland. „Diese setzt sich aus Mitgliedern und Material von allen Feuerwehren im Ammerland zusammen“, erklärt Delmenhorst. Die Bereitschaft verfügt über 120 Einsatzkräfte sowie 25 Fahrzeuge, weiß er. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft wird zudem von anderen Landkreisen auch bei sogenannten Großschadenslagen angefordert, wenn örtliche Kräfte nicht ausreichen. Beispielsweise war die Ammerländer Kreisfeuerwehrbereitschaft beim Moorbrand im vergangenen Jahr bei Meppen im Emsland dabei. Dort war ein Großbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 und im Naturschutzgebiet Tinner Dose-Sprakeler Heide im September und Oktober nach einer Schießübung der Bundeswehr ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung auf 1000 Hektar Fläche waren in Spitzenzeiten gleichzeitig bis zu 1700 Feuerwehrleute, Kräfte des Technischen Hilfswerks, der Polizei, der Bundespolizei, der Rettungsdienste und der Bundeswehr im Einsatz. Werde die Kreisfeuerwehrbereitschaft über die Polizeidirektion und den Kreisbrandmeister angefordert, müsse sie innerhalb von drei Stunden einsatzbereit sein, weiß Friedrich Delmenhorst.

„Unsere letzte Waldbrandübung ist schon Jahre her. Wir wollen testen, ob wir in der Lage sind, solche Szenarien zu bewältigen“, sagt Delmenhorst. Es sei auch eine Übung im Hinblick auf den Klimawandel. Denn heißere und trockenere Sommer würden natürlich auch die Waldbrandgefahr im Ammerland erhöhen. „Wir wollen vor allem aus der Übung lernen.“ Bei dem Testfall am kommenden Sonntag werden rund 200 Feuerwehrleute mit 40 Fahrzeugen aus dem ganzen Ammerland die Gemeinde Wiefelstede ansteuern. Als Gäste erwarten die Verantwortlichen Bürgermeister Jörg Pieper und Vertreter des Kreises.