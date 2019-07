Wiefelstede Zu einem Brand im Edeka Zentrallager in Neuenkruge (Gemeinde Wiefelstede) ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 17 Uhr ausgerückt. Zunächst bestand der Verdacht, dass ein Generator an einer Ammoniak-Anlage in Brand geraten sein könnte. Damit wäre nicht auszuschließen gewesen, dass schädliche Substanzen austreten. Diese Befürchtung ließ sich jedoch schnell entkräften: Es brannte lediglich ein Schaltkasten im ersten Obergeschoss, wo unter anderem Büroräume angelegt sind. Es war also nicht nötig, das Gebäude zu evakuieren, sagte Heiko Pold, Sprecher der Feuerwehr Wiefelstede.

36 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Metjendorf, Neuenkruge-Borbeck und Wiefelstede löschten den Brand und lüfteten anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand, zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz beendet.