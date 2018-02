Wiefelstede Zu einem Wohnhausbrand in der Straße Langerie ist die Feuerwehr am Dienstagabend ausgerückt. Der Alarm ging um 20.10 Uhr ein. Zunächst brannte nur ein Carport. Dann aber griffen die Flammen auf einen Dachstuhl über. Der stand um kurz vor 21 Uhr in Vollbrand, sagt die Polizei in Bad Zwischenahn.

Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf andere Häuser drohe nicht, so die Polizei. Am Abend suchten die Einsatzkräfte noch nach Glutnestern. Das nähere Gebiet um den Brandort wurde während des Großeinsatzes abgesperrt.