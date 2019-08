Wiefelstede Eine Motorradfahrerin aus Barßel und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall am Sonntagabend in der Gemeinde Wiefelstede schwer verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Uplengen wollte kurz vor 17 Uhr von der Straße Alter Postweg nach links in die Mansholter Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Motorrad. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Die 33-jährige Motorradfahrerin und ihr 35-jähriger Beifahrer aus Barßel erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten zweier Ersthelfer, die den Unfallort absicherten und den Verletzten beistanden. Die Straße Alter Postweg war bis etwa 18.20 Uhr gesperrt.