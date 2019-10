Wiefelstede Bei einem Ausweichmanöver auf dem Wemkendorfer Weg in Wiefelstede rutschte ein unbeladener Tiertransporter in die Böschung und blieb liegen. Der 30-jährige Lkw-Fahrer gab nach Angaben der Polizei an, dass ihm ein heller Pkw gegen 8.30 Uhr entgegengekommen war, dem er ausweichen musste.

Dabei lenkte der 30-Jährige den unbeladenen 40-Tonner nach rechts in den Seitenraum, wodurch der Lkw in die Schräglage geriet. Ein Kran musste den Tiertransporter wieder auf die Fahrbahn stellen. An dem Fahrzeug entstand vermutlich kein Schaden, laut Polizei.

Allerdings muss die aufgewühlte Berme, die Böschung des Hanges, wieder hergerichtet werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Autofahrer wird nun als Unfallbeteiligter gesucht. Die Polizei Rastede bittet um Zeugenhinweise unter 04402-92440.