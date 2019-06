Wiefelstede Ein schwerer Unfall wurde der Polizei am Freitagabend um 17.18 Uhr von der Mansholter Straße in der Gemeinde Wiefelstede gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war eine 35-Jährige Frau aus Wilhelmshaven mit ihrem Wagen aus Richtung Neuenkruge kommend von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Neuenkruge-Borbeck und Wiefelstede befreit werden. Die Verletzte war ansprechbar, hatte aber offenbar Rückenverletzungen. Deshalb wurde sie nicht mit dem Rettungswagen sondern mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Mansholter Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis circa 19.45 Uhr gesperrt.