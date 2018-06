Zwei Täter überfallen Spielothek

Wiefelstede Zwei maskierte Täter haben am frühen Freitagmorgen (0.22 Uhr) eine Spielothek an der Kreuzung Hauptstraße/Kortebrügger Straße in Wiefelstede überfallen. Einer der Täter hielt die allein anwesende Angestellte fest, der andere nahm Bargeld an sich. Die Täter erbeuteten bei dem Raub, bei dem nach Angaben der Polizei keine Waffe im Spiel war, Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Anschließend flüchteten sie. Die Angestellte blieb unverletzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Telefon 0 44 03/92 71 15 zu melden.