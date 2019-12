Blitzender Chrom und glänzender Lack

Die Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt: Autofit Renken gibt erneut einen Kalender mit Fotos von den Oldtimern der Kunden heraus. Ein Exemplar ist für 12,50 Euro zu haben. Das eingenommene Geld kommt dem Tierschutz zugute.

Der neue Kalender für das Jahr 2020 hat eine Auflage von 100 Stück und ist ab sofort bei der Werkstatt in Westerstede, Ammerlandallee 18, erhältlich. Es handelt sich diesmal um einen klassischer Wandkalender im DIN-A4-Format. Oldtimerfreunde können sich unter anderem auf einen Lamborghini Espada, Ford Mustang Fastback (Titelbild), Opel Olympia Rekord P1, Chevrolet, Porsche 911 SC und Kübelwagen freuen. „Wir freuen uns sehr, dass Kunden und Freunde ihre Autos zur Verfügung gestellt haben, um das Projekt zu ermöglichen. Nur durch sie konnte aus einer Idee ein einzigartiger Kalender werden", erklärten die Organisatoren. Die Autos wurden teilweise in ungewöhnlicher Umgebung fotografiert, etwa in einer Kiesgrube, am Hafen, in der alten Betonfabrik, aber auch im heimischen Garten. Auch für das nächste Jahr gibt es bereits Zusagen, so dass es wohl auch im Jahr 2021 wieder einen weiteren Kalender geben wird.