Bloh Großalarm für die Feuerwehren der Gemeinde Bad Zwischenahn am Sonntagmorgen. Um 9.10 Uhr wurde der Brand eines Reetdachauses an der Bloher Landstraße, an der Grenze der Gemeinde Bad Zwischenahn zur Stadt Oldenburg gemeldet.

Als die ersten Kräfte am Haus eintrafen, brannte das Reetdach des Einfamilienhauses bereits auf ganzer Fläche. Der 74-Jährige Bewohner hatte am Morgen die Rauchentwicklung bemerkt, und mit seiner ebenfalls 74-jährigen Ehefrau das Haus verlassen, so die Polizei.

Obwohl die Feuerwehr schnell die Eisdecke auf einem Teich neben dem Gebäude aufgebrochen und sich so mit Löschwasser versorgt hatte, konnte sie die völlige Zerstörung des erst vor einigen Jahren sanierten Gebäudes nicht mehr verhindern. Schon nach kurzer Zeit brach der komplette Dachstuhl ein.

Die weitere Wasserversorgung wurde über lange Schlauchleitungen sichergestellt, dafür musste die Bloher Landstraße von der Bahnlinie bis Bloherfelde für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Weil Mitarbeiter der EWE-Netz die Hausanschlüsse in dem brennenden Gebäude nicht erreichen konnten, legten sie zur Sicherheit der Einsatzkräfte die Stromversorgung an der Straße lahm, davon waren am Sonntagmorgen mehrere Häuser an der Bloher Landstraße betroffen.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ofen, Petersfehn, Kayhauserfeld, Aschhausen und Bad Zwischenahn mit rund 50 Feuerwehrkameraden, zudem die Drehleiter der technischen Zentrale in Elmendorf.

Von der Drehleiter aus wurde, nachdem die Flammen zunächst gelöscht waren, ein dicker Schaumteppich über das Gebäude gelegt, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern.

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Der Brandort wurde, wie in solchen Fällen üblich, beschlagnahmt, Brandermittler der Polizei waren am Sonntag bereits vor Ort, um ersten Spuren zu sichern, die eigentlichen Ermittlungen können aber erst beginnen, wenn die Reste des Gebäudes gefahrlos betreten werden können. Die Höhe des Sachschadens liegt laut einer ersten Schätzung der Polizei bei einer Million Euro. Zur Zeit des Brandes hatte die Polizei außerdem einen Hubschrauber eingesetzt, dessen Besatzung die Ausbreitung des Brandes aus der Luft einschätzen und wegen der erheblichen Rauchentwicklung eine mögliche Beeinträchtigung für die in der Nähe verlaufendende Autobahn 28 und die Eisenbahnverbindung zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn überprüfen sollte.