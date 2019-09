Brass Sax lädt ein zum Herbstkonzert

Die Mehrzweckhalle in Petersfehn verwandelt sich am Samstag, 26. Oktober, wieder in einen großen Konzertsaal. Ab 19 Uhr findet dort das jährliche Herbstkonzert des Orchesters Brass-Sax statt. Das Orchester bereitet sich mit intensiven Proben und Probenwochenenden auf das Highlight des Jahres vor. Auch Überraschungsgäste werden in diesem Jahr für Gänsehautmomente sorgen. Für die Verwandlung der Halle in einen Konzertsaal benötigen die Musiker und befreundeten Helfer lediglich einen Tag. Außerdem wird wieder eine professionelle Lichttechnik eingesetzt, damit das Konzertgefühl voll zum Tragen kommt. In der Halle wird es Getränkestände geben, die Bratwurst verkauft auch in diesem Jahr der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Petersfehn. Karten gibt es im Landhandel Bakenhus in Petersfehn, und unter

