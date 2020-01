Den Clown in sich entdecken

Ganz schön viel Theater: Rote Nase, bunte Kleidung, spielen, singen und tanzen, das bieten Gabriele Oesterlau und Susanne Lintz künftig in Westerstede an. Die beiden Theaterpädagoginnen haben ein neues Angebot in der Jugendkreativwerkstatt und Kunstschule Abraxas, Gartenstraße 17, ins Leben gerufen. Unter dem Titel „Die Clowns sind los“ treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer dienstags in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr. Dabei sollen die Sechs- bis Achtjährigen den eigenen Clown in sich selbst entdecken, dürfen richtig viel Quatsch machen und später sogar kleine Szenen vorführen.

Los geht es bereits am Dienstag, 28. Januar. Angesetzt sind insgesamt fünf Termine bis zum 25. Februar beziehungsweise 3. März. Der Kursus kostet inklusive Material pro Kind 50 Euro. Anmeldungen nimmt Susanne Lintz noch unter Telefon 04488/2479 entgegen.BILD: