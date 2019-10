Ahorn, Kastanie und Buche präsentieren sich in diesen Tagen in leuchtenden Farben. Die beiden Mädchen Maila, 13, (li.) und Jannine, 15, freuen sich über das buntes Laub. Hat der Herbst auch in Ihren Garten Einzug gehalten? Schicken Sie uns Ihr schönstes Motiv aus der bunten Jahreszeit an red.westerstede@nwzmedien.de

Die eindrucksvollsten Fotos drucken wir unter Nennung des Namens in unserer Zeitung ab oder veröffentlichen sie bei Facebook. BILD: