Feuerwehr in Edewecht: Löschwasserversorgung wird verbessert

Edewecht Die Löschwasserversorgung in der Gemeinde Edewecht ist unzureichend. Das hat eine Ermittlung ergeben. Die lückenhaften Teilstücke sollen nun mit neuen Hydranten ausgebessert werden. Dafür stellt die Gemeinde jährlich 30 000 Euro zur Verfügung.

Weiße Flecken

Man stelle bei neuen Bauantragsunterlagen immer wieder kleinere weiße Flecken fest, bei denen die Versorgung mit Löschwasser nicht ausreichend ist, sagte Dirk Gerdes-Röben, Sprecher der Feuerwehr. Derzeit werden diese weißen Flecken gesammelt und priorisiert und sollen dann nach und nach behoben werden. Zunächst sollen vier neue Hydranten installiert werden: drei im Hauptort Edewecht und einer an der Edammer Straße Richtung Süddorf. Der Grundschutz einer Löschwasserversorgung im Umkreis von 300 Metern sei dort zwar noch gewährleistet, aber in der Realität nicht richtig umsetzbar, so Gerdes-Röben. Durch Hindernisse wie Höhenunterschiede oder Bebauungen könne es im Einsatz zu deutlichen Behinderungen kommen.

Zeitliche Verzögerung

Ein Feuer im Gebiet eines weißen Flecks könnte die Feuerwehr aber trotz der mangelnden Löschwasserversorgung löschen: „Es würde aber wahrscheinlich zu einem kleineren Zeitverzug kommen, der im Grunde genommen noch tolerierbar ist, der die Arbeit der Feuerwehr aber nicht vereinfacht“, so Gerdes-Röben.

Ein großes Problem sei, dass die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte am Tag nicht gedeckt ist, weil viele Feuerwehrleute hauptberuflich nicht an ihrem Wohnort arbeiten: „Das heißt, ich muss am Tag davon ausgehen, dass ich weniger Personal habe“, sagte Gerdes-Röben. Wenn dieses Personal nach Ankunft am Einsatzort längere Wegstrecken für die Löschwasserschläuche verlegen muss, verzögere sich die Zeit bis zum Löschen des Feuers weiter.

In erster Linie bezieht die Feuerwehr das Löschwasser über Hydranten aus dem Trinkwassernetz des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV). „In einigen anderen Bereichen macht man das über Löschbrunnen, wenn dort keine ausreichende Wasserversorgung ist“, sagt Gerdes-Röben.

Im Falle der vier geplanten Hydranten stellt der OOWV im Auftrag und auf Kosten der Feuerwehr die Hydranten zur Verfügung. Zunehmend zum Problem für die Feuerwehr werde aber auch, dass die Trinkwasserleitungen zu den Haushalten durchs Wasser sparen einen immer kleineren Querschnitt bekommen. „Das reicht für die Versorgung der Haushalte – aber eben für die Feuerwehr nicht“, so Gerdes-Röben. Für diese Probleme müsse man in Zukunft auch Lösungen entwickeln.