Ein Eldorado für Insekten schaffen

Züge Sollen Im Nordwesten Wieder Rollen „Victoria“ entwurzelt Bäume – mehrere Unfälle

Am Abend erreichte das Sturmtief die Region. Zahlreiche umgestürzte Bäume verursachten Unfälle. Im Zugverkehr kann es auch am Montag zu Beeinträchtigungen kommen, an der Küste besteht die Gefahr einer Sturmflut.