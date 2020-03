Ein Mundschutz für Det

Die Corona-Krise hält an, die Ammerländer müssen mit allerlei Einschränkungen leben. Dass nicht nur die Menschen um sich selbst, sondern irgendwer wohl auch um die Gesundheit der Skulptur des Mainzelmännchens Det besorgt ist, entdeckte NWZ-Leserin Ursula Mehlhase-Gawell. Bei einem Spaziergang am Zwischenahner Meer in Bad Zwischenahn sah sie, dass jemand Det einen Mundschutz übergezogen hatte und fotografierte das. Corona macht halt auch vor der Kunst nicht halt.

