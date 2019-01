Erfolgreiche Züchter

Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr konnten die Vogelzüchter Vogelzucht- und Vogelschutzvereins Farbenpracht Ammerland von 1978 während ihrer Jahreshauptversammlung in der Querensteder Mühle zurückblicken. 1978 war das Jahr der Vereinsgründung und so konnte der Verein ein positives Fazit aus der 40-jährigen Vereinsarbeit ziehen. Besonders zu erwähnen ist die Initiative, in diesem Jahr die Finanzierung der Ausstellung und weiterer Vereinsaktivitäten aus den Überschüssen einer Tombola zu finanzieren und auf das Eintrittsgeld ganz zu verzichten. Dies ist bei den Besuchern gut angekommen und wurde gerne wahrgenommen.

Während eines gut besuchten Vereinsfrühstückes wurden die Vereinsmeister des vergangenen Jahres für ihre guten Leistungen geehrt.

Die sehr guten Bewertungen der Tiere setzten sich dann fort auf der Landesverbandsschau in Hesel und der Deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen. Es wurden Urkunden und Wanderpokale überreicht. Vereinsmeister wurden im Zuchtjahr 2018: Wolfgang Naase mit gelb intensiv 367 Punkte, Johannes van der Slyk mit Acht rot mosaik 368 Punkte, Wilfried Fischer mit Yorkshire lipochrom intensiv 368 Punkte und mit Stieglitz Major in achat 365 Punkte-

Die besten Vögel der Schau hatten Johannes van der Slyk, Farbenkanarien Schwarz Grauflügel Mosaik 92 Punkte, Uwe Bischoff, Positurkanarien Yorkshire gescheckt schimmel 92 Punkte, Wilfried Fischer, Cardueliden Stieglitz achat 92 Punkte. Landesverbandsmeister wurden im Zuchtjahr 2018: Hans Berse mit gelbmosaik Typ 2 367 Punkte, Wilfried Fischer mit lipochrom intensiv 371 Punkte, Wilfried Fischer mit Yorkshire lipochrom schimmel 93 Punkte, Uwe Bischoff mit Border weißgrundig 93 Punkte

Deutsche Meister als Rassesieger wurden: Uwe Bischoff mit Border Fancy schwarz gelb schimmel 92 Punkte und Wilfried Fischer mit Yorkshire lipochrom intensiv 93 Punkte. Deutsche Meister als Schauklassensieger wurden: Hans Berse mit Gelbmosaik Typ 1 365 Punkte Uwe Bischoff mit Yorkshire gescheckt intensiv 92 Punkte.

Eine Oldenburgerin kam nach Bad Zwischenahn, dafür geht ein (ehemaliger) Zwischenahner nach Oldenburg. Nico Szameitat wird Anfang Februar Nachfolger von Pfarrerin Sandra Hollatz als Pfarrer der Kirchengemeinde St. Ansgar Eversten. Sandra Hollatz hatte im Juli den Dienst in der Ev. Kirchengemeinde Zwischenahn angetreten und war im August offiziell in ihr Amt eingeführt worden.

Nico Szameitat wurde in Westerstede geboren, wuchs in Bad Zwischenahn auf und hat nach Abitur und Freiwilligem Sozialen Jahr Ev. Theologie in Bonn, Utrecht (Niederlande) und Hamburg studiert. Seit 2015 ist Szameitat Referent für theologische und gottesdienstliche Grundsatzfragen der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und war der zentrale Ansprechpartner für das Reformationsjubiläum 2017. Am 10. Februar wird er in Oldenburg in sein neues Amt eingeführt.