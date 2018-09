Es bleiben Zweifel

Nach nur einer Amtszeit will Dieter von Essen nicht erneut als Bürgermeister antreten. Diese Entscheidung muss man zunächst respektieren. Das Amt geht schließlich mit einer großen Anzahl an Terminen, auch an Abenden, Wochenenden und Feiertagen, einher. Darunter kann das Private durchaus leiden.

Doch kommt dieses Pensum nicht überraschend. Und schon nach einer Amtszeit fällt ein Bürgermeister mehr als weich. Die Pension ist üppig, normale Arbeitnehmer werden einen solchen Betrag nie erhalten. Erst recht könnten sie es sich nicht leisten, mit 56 Jahren zu sagen: Ich hänge meinen Hauptberuf jetzt an den Nagel.

Ob die Arbeitsbelastung und die Auswirkungen auf das Privatleben die einzigen Gründe für von Essens Entscheidung sind, darf daher mindestens angezweifelt werden. Umgang und Ton sind spürbar rauer geworden in letzter Zeit, ein CDU-Sieg ist längst nicht sicher, auch wenn dies in den vergangenen 40 Jahren immer der Fall war. Und wer lässt sich schon gerne abwählen?

Den Autor erreichen Sie unter