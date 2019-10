Fährt Museumsbahn am Montag aufs Abstellgleis?

Noch sind die Weichen nicht endgültig gestellt für die Museumseisenbahn Ammerland-Saterland-Barßel. Und da die Zeit drängt, lädt die Stadt Westerstede am Montag, 28. Oktober, zu einer Sondersitzung ein.

Ab 20 Uhr diskutieren Politiker, Bürger und Betroffene in der Mensa der Robert-Dannemann-Schule, Heinz-Böhnke-Straße 3, erneut über die Zukunft der historischen Bahn in Ocholt. Für eine weitere Nutzung der Gleise fordert die Bahn einen „Infrastrukturanschlussvertrag“ – und 24 800 Euro jährlich an Gebühren. Wie die Summe zustandekommen soll, ist bisher nicht geklärt. Die Stadt Westerstede hatte angekündigt, die Unterstützung auf 5000 Euro zu deckeln. BILD: