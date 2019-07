Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt öffnet bald wieder

Probleme mit dem Rad und Lust, das Vehikel selbst wieder in Schuss zu bringen? Dann sollte der Drahtesel ab Mittwoch, 21. August, zur Fahrradselbsthilfewerkstatt in Westerstede gebracht werden. Dort zeigen der ehrenamtliche Werkstattleiter Egon Zech und seine Mitstreiter, wie die Fahrradreparatur klappen kann, und zwar von 14 bis 18 Uhr. Das Repair-Café in der Apothekervilla öffnet bereits am Samstag, 10. August, wieder, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr. BILD: