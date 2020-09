Führung über Westerstedes insektenfreundlichen Friedhof

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe Ammerland, bietet am Mittwoch, 9. September, von 12 bis 14 Uhr in Westerstede eine Exkursion zum Thema „Ökologische Nische Friedhof“ an. Der Friedhof Westerstede hat in der Vergangenheit bereits einiges für Insekten getan. Es wurden bienenfreundliche Gehölze gepflanzt und eine Wildblumenwiese entwickelt, die als naturnahes Gräberfeld dient, so die BUND-Mitglieder. Der Experte Jakob Klucken vom Landesverband wird die Möglichkeiten einer ökologischen Grab- und Friedhofsgestaltung erläutern und Insekten bestimmen, die über den Weg laufen oder fliegen.

Treffpunkt ist der Eingang beim Friedhofsparkplatz gegenüber Famila. Wer dabei sein möchte, muss sich vorab anmelden: info@bundammerland.de oder Telefon 0 44 88/9 81 39.

