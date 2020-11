Gebrannte Mandeln und Lebkuchen

Beim Duft gebrannter Mandeln gerät so mancher Kunde ins Schwärmen. Das versteht Rick Paßquali nur zu gut: „So etwas gab es ja das ganze Jahr nicht zu kaufen“, erklärt der Schausteller. Gemeinsam mit seiner Mutter Iris hat er eine Bude auf dem Famila-Parkplatz in Westerstede aufgebaut. Neben karamellisierten Nüssen bietet die Familie Schokofrüchte und Lebkuchen an – auf Bestellung sogar mit individueller Beschriftung. „Wir waren das ganze Jahr auf keiner Veranstaltung. Das sind nicht nur finanzielle Einbußen, der seelische Druck ist groß“, sagt Rick Paßquali. Deshalb seien sie dankbar für die Möglichkeit, hier ihren Verkaufsstand aufbauen zu dürfen. Auf den Märkten der Region ist die Familie regelmäßig vertreten, mit Mandelbude, Crêpestand und Ponykarussell.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen