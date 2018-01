Gristede „Das ist eine Sportstätte, die wird aus Steuergeldern finanziert. So etwas macht man einfach nicht.“ Egon Kaiser ist stinksauer. Der ehemalige Vorsitzende des SSV Gristede steht gemeinsam mit Platzwart Johann Kück auf dem Sportplatz an der Fehrenkampstraße und kann es nicht fassen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag den Sportplatz als Auto-Rennstrecke benutzt und ihn übel zugerichtet – wieder einmal. „Die Spuren wird man noch im kommenden Sommer sehen,“ ist sich Kaiser sicher.

Bereits im vergangenen Winter hatten Rowdys den Platz mit einem Auto traktiert. Damals lag Schnee. Auch die Spuren jener sinnlosen Aktion waren im folgenden Sommer immer noch zu sehen. „Dasselbe ist auch beim TV Metjendorf passiert“, weiß Platzwart Johann Kück. Auch er kann nicht verstehen, warum irgendjemand so etwas tut: „Wir arbeiten hier ehrenamtlich, versuchen, einen anständigen Platz in Schuss zu halten. Und dann so etwas.“ Kaiser und Kück hatten den Schaden am Donnerstagmorgen bemerkt, als sie Tische und Bänke fürs Jugendturnier an diesem Wochenende in Elmendorf holen wollten. Von der Straße aus ist der Schaden so gut wie nicht zu sehen. Erst auf dem Platz wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Reifenspuren ziehen sich über den ganzen Platz. „Die sind teils mit dem Auto richtig gedriftet“, weist der Platzwart auf entsprechende Spuren hin.

Heiko Bruns, Leiter des Wiefelsteder Bauhofs, hat den Schaden bereits begutachtet. „Wir werden versuchen, das zu richten, sobald der Platz wieder trockener ist“, machte er deutlich, dass da derzeit wegen der Nässe einfach nichts geht. Die Polizei aus Wiefelstede hat sich den Schaden ebenfalls angesehen. Die Gemeinde hat mittlerweile Anzeige gegen unbekannt erstattet. Bürgermeister Jörg Pieper: „Ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand Anlagen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, derart verunstaltet.“

Eventuelle Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter Telefon 0 44 02/65 46 melden.