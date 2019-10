Handgefertigtes reizt zum Stöbern

Viel zu sehen gab es am Feiertag beim Handwerkermarkt in Westerloy. Vor allem, als sich mittags die Sonne zeigte, strömten die Besucher auf das Gelände rund um den Mühlenhof. Bernd Hieronimus (Foto) demonstrierte, wie ein Korb geflochten wird. Aber auch an anderen Ständen gaben die Aussteller Einblick in ihr besonderes Hobby. Das kulinarische Angebot war ebenfalls groß. Daran beteiligte sich die Backgruppe und verkaufte unter anderem Stuten.BILD: