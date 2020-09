Herbstlicher Zauber im Park

Lust auf herbstliche Stimmung? Im Park der Gärten in Rostrup können Besucher eine ganze Reihe von pflanzlichen Glanzlichtern entdecken, die im September und Oktober ihre Pracht entwickeln. Der Heidegarten, aber auch Obst- und Beerensträucher faszinieren. Darüber hinaus taucht die dritte Jahreszeit nicht nur das Ahorntal in warme Farben und vermittelt einen kleinen Eindruck vom „Indian Summer“. Zum Ende der verlängerten Saison gibt es am 18. Oktober von 9.30 bis 17 Uhr einen Herbstmarkt. Mehr als 20 Aussteller präsentieren ihre Produkte aus dem Pflanzen-, Obst- und Gemüseanbau sowie regionale Erzeugnisse.