Historische Bahn fährt gen Hamburg

Die „Museumseisenbahn Ammerland Barßel Saterland“ geht wieder auf große Fahrt: Am Samstag, 30. November, wird der historische Zug, Baujahr 1959, gen Hamburg aufbrechen, damit dort über den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gebummelt werden kann. Los geht’s in Ocholt, und zwar um 10.10 Uhr, in Bad Zwischenahn können Passagiere um 10.20 Uhr zusteigen, am Oldenburger Hauptbahnhof um 10.40 Uhr. Von dort aus geht es ohne Zwischenstopp zum Hamburger Hauptbahnhof. Die Fahrkarte kostet 49 Euro, gegen Aufpreis kann auch gleich ein HVV-Ticket (z.B. für die U-Bahn) bestellt werden. Nach sieben Stunden fährt die Bahn wieder zurück ins Ammerland. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Fahrgäste, um die Vereinskasse wieder gut zu füllen, denn kommende Woche müssen für die Hauptuntersuchung des Schienenbusses etwa 30 000 Euro investiert werden. Für die jährliche Nutzung der Weiche zu den Gleisen der Deutschen Bahn fallen jährlich mehr als 10 000 Euro an. BILD: